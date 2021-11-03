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«Несистемная и хаотичная»: Захарова оценила политику США по климату

Иван Юминов

Политика
«Несистемная и хаотичная»: Захарова оценила политику США по климату
Фото: МИД РФ

Американская политика по климату хаотична и бессистемна. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду, 3 ноября.

— Россия в отличие от американских партнеров активно и последовательно выполняет свои обязательства по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижское соглашение, — рассказала дипломат.

Москве, по ее словам, странно слышать критику от Вашингтона с учетом его несистемной и хаотичной политики на данном направлении. США сперва настаивали на заключении Парижского соглашения, а затем вышли из него, напомнила она.

Россия, как уточнила представитель ведомства, уже презентовала стратегию низкоуглеродного развития. Страна заинтересована в коллективном снижении опасных последствий изменений климата в условиях совместной работы, приводит слова Захаровой РИА Новости.

3 ноября президент США Джо Байден заявил, что отказ президента России Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина от очного присутствия на саммите G20 и конференции COP26 является большой ошибкой с их стороны. По его словам, весь мир будет смотреть на Китай и спрашивать, какую ценность он представляет для него.

Точно также глава США думает и про Россию. Кроме этого, он напомнил о «молчании» Москвы в вопросе борьбы с изменением климата.

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