Росреестр по столице подвел итоги работы за 12 лет

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Росреестр по Москве создали в 2009 году. За это время объем регистраций недвижимости в городе увеличился в несколько раз, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 3 ноября.

По ее информации, за 12 лет было зарегистрировано 672 230 ипотек и примерно столько же договоров долевого участия. На вторичном рынке жилья за указанный период зафиксировали более полутора миллионов сделок.

При этом каждый день сотрудники Росреестра по Москве осуществляют около 12 тысяч учетно-регистрационных действий.

— Благодаря работе по переводу рынка ипотеки в цифровой формат количество таких сделок увеличилось до 50 процентов — в пять раз выше показателя на начало 2020 года. Мы стремимся к тому, чтобы сделать процедуру оказания государственных услуг сквозной и унифицированной по всей стране, сократить время обработки пакетов документов вдвое уже к концу 2023 года, — отметил глава ведомства Олег Скуфинский.

По его словам, за последнее время высокий уровень популярности обрели онлайн-услуги.

Руководитель Росреестра по Москве Игорь Майданов добавил, что за 12 лет специалисты проделали большую работу по модернизации процесса предоставления услуг. Так, в настоящий момент ипотечную сделку можно зарегистрировать за сутки, а не за месяц, как ранее.

— Буквально за два года удалось достичь высоких показателей при проведении учетно-регистрационных процедур и значительно сократить сроки предоставления услуг. Во многом это результат командной работы. От себя лично хочу поблагодарить специалистов центрального аппарата, структурных подразделений и федеральную кадастровую палату по Москве за ежедневный труд и неизменно высокий профессионализм, — подытожил Игорь Майданов.

Во вторник, 2 ноября, в Росреестре по городу рассказали, что в Москве с начала 2021 года зарегистрировано более 50 тысяч договоров долевого участия (ДДУ) с использованием кредитных средств, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период в 2020 году.