Посвященная «зеленым» облигациям выставка стартовала в столичных парках

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений

Россия, Москва, парк Ходынское поле Карта всех событий

Посвященная столичным «зеленым» облигациям выставка открылась в семи парках Москвы. Организатором мероприятия выступил Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы. Об этом стало известно в среду, 3 ноября.

Столица стала первым регионом в России, который выпустил субфедеральные «зеленые» облигации.

На фотовыставке горожане узнают, что же такое «зеленые» ценные бумаги, на что будут направлены полученные денежные средства и какие технологические новшества используются в столице для улучшения экологической обстановки. Также посетителям расскажут о разнице между обычными и «зелеными» облигациями и объяснят, какие их них лучше и надежнее приобрести.

Экспозиция расположилась в парках «Ходынское поле», «Сиреневый сад», «Фили», «Садовники», Измайловском парке, сквере по Олонецкому проезду и зоне отдыха на Борисовских прудах.

Также с 9 по 27 ноября Дом-музей И. С. Тургенева представит выставку скульптора Татьяны Чеботаревой «С любовью к Тургеневу», приуроченную к 203-й годовщине со дня рождения писателя. В художественных работах мастер старалась изобразить наиболее важные и трогательные моменты произведений Тургенева.