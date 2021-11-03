«Кураж и веселье»: Волочкова показала жителям Турции фирменный шпагат

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Российская балерина и блогер Анастасия Волочкова накануне отправилась в отпуск в курортный город Аланья. Ее новый возлюбленный, 38-летний Владимир, не смог составить ей компанию по причине болезни. На фоне одиночества артистка отправилась демонстрировать фирменный шпагат жителям Турции.

Соответствующее фото звезда опубликовала в личном блоге. Для кадра балерина отдала предпочтение пестрому платью и туфлям на высоком каблуке. Она изящно закинула ноги на перила и сфотографировалась на фоне южного города.

—Мы так здорово отдыхали! Весело, интересно, красиво! Яхты, лодки, ресторанчики, душевные компании, кураж, веселье, магазинчики, поездки в красивые места! — призналась Анастасия Волочкова.

Также артистка отметила, что любой райский отдых ей по карману. Однако в этот раз она выбрала дом местных друзей, а не роскошный отель.

—Всегда могу позволить себе самые элитные отдыхи. Не кичась этим. Но меня не удивить в жизни никакой роскошью. Я видела в жизни все! Вот и в этот раз я предпочла дом моих друзей на время роскошному люксу, — заявила она.

Подписчики негативно отреагировали на фотографию и пост Волочковой. Многие гневно посоветовали ей не демонстрировать шпагат так часто и в общественных местах.

— «В Турции за раздвигание ног на улице камнями не забрасывают?»; «Ну вот с чего бы посреди улицы начать ноги раздвигать?»; «На крышу надо было свой циркуль засунуть», — написали фолловеры на странице балерины в социальной сети Instagram.

На днях Волочкову осмотрел врач Илья Бурлаковский. Он выявил у артистки ряд проблем в шейном отделе позвоночника.