Пожар произошел на складе елочных игрушек в Коломне

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Россия, Московская область, Коломна, улица Льва Толстого, 1 Карта всех событий

Склад елочных игрушек загорелся в Коломне. Об этом в среду, 3 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, пожар был зафиксирован на улице Льва Толстого, дом 1. Общая площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

В 23:40 пожар на территории 500 квадратных метров был локализован, сообщила РИА Новости пресс-служба областного главка МЧС РФ.

Еще одно возгорание произошло в Дзержинском. По данным региональной прокуратуры, пожар произошел 3 ноября. Из-за этого 10-летний ребенок получил травмы и был направлен в больницу.

В новостройке на Автозаводской улице в понедельник, 1 ноября, тоже случился пожар. По данным МЧС, сообщение о возгорании в доме 32, корпус 1, на Автозаводской улице поступило в 14:02. Приехав на вызов, пожарные обнаружили, что горят стройматериалы и строительные леса. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров.