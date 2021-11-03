В МГИМО еще не принято решение о формате работы с 11 ноября

Фото: youtube.com

С 8 по 10 ноября студенты МГИМО будут посещать учебное учреждение в дистанционном формате. Решение о работе с 11 ноября будет принято позже. Об этом сообщается на сайте вуза.

— В соответствии с приказом ректора МГИМО А. В. Торкунова в целях сохранения здоровья и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции среди студентов, преподавателей и сотрудников 8, 9, 10 ноября образовательный процесс в университете будет организован посредством электронного обучения в дистанционном формате, — следует из сообщения.

Минобрнауки разрешило университетам продлить удаленку с 8 ноября. Учебным учреждениям, как уточняется, следует контролировать успеваемость по освоению программы. Промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате.

Днем 3 ноября стало известно, что Московский городской педагогический университет (МПГУ) вводит систему QR-кодов для посещения студентами очных занятий. Отмечается, что с 15 ноября студенты допускаются к учебным занятиям на территории университета только при предъявлении QR-кода, подтверждающего статус вакцинации от COVID-19, статус переболевшего или наличие действующего отрицательного результата ПЦР-теста.