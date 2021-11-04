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В Италии разрешили ревакцинацию привитых «Спутником V» граждан

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
В Италии разрешили ревакцинацию привитых «Спутником V» граждан
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Италии допустили возможность ревакцинации граждан, ранее привитых российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V». Разрешение будет распространяться на тех людей, которые впервые вакцинировались не признанными фармрегулятором препаратами от COVID-19 — в том числе российским «Спутником V» и китайским Sinovac.

Генеральный директор Итальянского агентства по лекарственным средствам Никола Магрини отметил: чтобы облегчить таким лицам получение электронных COVID-сертификатов, им может быть введена бустерная доза уже используемых в стране вакцин.

В среду научно-техническая комиссия Aifa дала положительный ответ на вопрос о целесообразности введения бустерной дозы гражданам, которые ранее были вакцинированы препаратом Janssen, пишет РИА Новости.

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В конце октября идею взаимного признания вакцин против коронавирусной инфекции поддержали в итальянском министерстве здравоохранении. Также Роберто Сперанца выразил надежду на то, что ученые докажут эффективность и безопасность исследуемых лекарственных препаратов.

До этого глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров оценил итоги саммита стран G20 в столице Италии Риме. По его словам, одно из желаний лидеров государств «Группы двадцати» — взаимное признание сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции.

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