Вакцинация детей от COVID-19 начнется в США

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

В США со следующей недели начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 5 до 11 лет. Это стало возможным поле одобрения федеральными центрами по контролю и профилактике заболеваний применения препарата, произведенного американской компанией Pfizer и германской BioNTech. Об этом заявил президент США Джо Байден.

— Свыше 28 миллионов молодых американцев теперь имеют право на вакцину, которая защитит (от вызываемого коронавирусом заболевания — прим. «ВМ»). И моя администрация готова. Мы готовы с самого первого дня и сейчас организовали и спланировали начало вакцинации, — сказал Байден, выступая в Белом доме.

Также глава отметил, что на следующей неделе в стране будет достаточно доз вакцины для детей. Всего в США будет открыто 20 тысяч пунктов для иммунизации: в школах, больницах и аптеках, пишет ТАСС.

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В конце октября «Вечерняя Москва» писала о том, что экстренное применение вакцины от коронавирусной инфекции производства Pfizer/BioNTech разрешено для детей от 5 до 11 лет. Применение препарата одобрило управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA). Иммунный ответ на вакцину в этой возрастной группе сравним с реакцией людей 16–25 лет. Согласно результатам исследований, эффективность препарата составила 90,7 процента.