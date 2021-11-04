Роспотребнадзор рассказал, когда пациент с COVID-19 перестает быть заразным

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Пациент, у которого был выявлен отрицательный тест на СOVID-19, уже не является заразным для окружающих. Об этом заявила заместитель директора Научно-исследовательского института имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

— В небольшом количестве случаев неправильное взятие мазка, полоскание горла и промывание носа перед процедурой, нарушение условий транспортировки пробы может привести к отрицательному результату у выделяющего возбудитель пациента, — подчеркнула специалист.

Руженцова отметила, что высокая чувствительность применяемых сейчас тест-систем и отработанная техника свели частоту таких ложноотрицательных тестов до минимума, передает РИА Новости.

— У пациентов с пневмонией или поражением других органов коронавирус может находиться в соответствующих тканях и не обнаруживаться в мазке из носоглотки, но в таких случаях передача возбудителей окружающим маловероятна, так как эти больные, как правило, получают соответствующую терапию в стационарах, — заключила доктор медицинских наук.

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3 ноября «Вечерняя Москва» писала, что в России необходимо увеличить охват по тестированию на коронавирусную инфекцию. Так, вместо 200 тестов в сутки на 100 тысяч человек нужно делать 300.