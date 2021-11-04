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Стало известно, какие сигареты самые популярные у россиян

Юлия Евграфова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Стало известно, какие сигареты самые популярные у россиян
Фото: Pixabay

В России значительно увеличились продажи одноразовых электронных сигарет. К такому выводу пришли аналитики оператора фискальных данных «Такском». Они сравнили цены и динамику продаж табачных изделий в октябре текущего года с аналогичным периодом в 2020-м.

— Средняя цена пачки стиков оказалась выше, чем пачки сигарет. При этом если стоимость сигарет за год выросла в среднем на 11 процентов, то стиков — на один процент. Средняя цена электронных нагревателей табака снизилась на 18 процентов. По нашему мнению, это связано с появлением на рынке большого ассортимента систем нагревания табака разных ценовых категорий. Продажи сигарет упали на семь процентов, стиков — на два, а одноразовых электронных сигарет — выросли на 200 процентов, — говорится в исследовании, которое есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

По данным аналитиков, средняя цена на обычные сигареты в октябре 2021 года составила 141 рубль, на электронные нагреватели табака — 1659 рублей. Стики в среднем обходились россиянам в 165 рублей, а одноразовые электронные сигареты в 676 рублей.

Столичный главк МВД ранее сообщил, что порядка 10 процентов от всей табачной продукции, реализуемой в Москве, — подделка. Ее основная доля приходится на марки производителей Северной Америки и Европы, отметили в ведомстве.

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