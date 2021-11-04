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Автомобиль врезался в группу детей в Японии

Михаил Алимов

В мире
Автомобиль врезался в группу детей в Японии
Фото: flickr.com / James Song

В японской префектуре Окаяма автомобиль врезался в группу людей, состоявшую из двух родителей и двух детей дошкольного возраста. Об этом в четверг, 4 ноября, сообщил телеканал NHK.

Инцидент случился в городе Содзя. Пешеходы переходили дорогу по переходу на зеленый сигнал светофора. В этот момент в них и врезался автомобиль. Всех пострадавших доставили в больницу, один взрослый и один ребенок находятся в тяжелом состоянии.

За рулем авто оказался 64-летний мужчина. Его задержали, выясняются все обстоятельства случившегося, передает ТАСС.

В воскресенье, 31 октября, произошел еще один инцидент в Японии. Неизвестный мужчина сначала размахивал ножом, а после поджег воспламеняющуюся жидкость (вероятнее всего, соляную кислоту) в вагоне метро в Токио. Из-за этого воспламенились несколько кресел.

Затем местная полиция немедленно задержала мужчину, он не оказывал сопротивления.

Местное информационное агентство «Киодо» добавило, что не менее 15 человек получили травмы из-за нападения злоумышленника. При этом одного из пассажиров нашли «без признаков жизни».

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