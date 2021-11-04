Бизнес Финляндии инвестировал в столичную экономику более четырех миллиардов долларов

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Финляндия — одна из основных стран — инвесторов в столичную экономику. Объем накопленных инвестиций от скандинавского государства к текущему году составил 4,1 миллиарда долларов. Об этом в четверг, 4 ноября, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Финляндия входит в число стран, наиболее активно инвестирующих в российскую столицу. По данным Центробанка на 1 апреля 2021 года накопленные прямые иностранные инвестиции из этой страны составили 4,1 миллиарда долларов США. За год их объем вырос на 150 миллионов долларов. Это еще раз подтверждает, что Москва сохраняет свои позиции инвестиционно привлекательного мегаполиса, — рассказал он.

По его словам в городе представлены многие крупные финские компании, среди которых производитель лифтов, эскалаторов и автоматических дверей KONE, производитель продуктов питания Fazer, строительная компания SRV, международная сервисная компания Posti и известная торговая сеть Stockmann.

— Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, московские власти развивают инновационную инфраструктуру, предлагают налоговые и финансовые преференции, используют различные механизмы государственно-частного партнерства, в том числе концессионные соглашения, офсетные контракты и контракты жизненного цикла, — отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В столице предоставляются льготы для действующих предприятий и новых инвестиционных проектов, которые позволяют им снизить налоговую нагрузку на 17–25 процентов. На площадках особой экономической зоны «Технополис «Москва» (ОЭЗ) можно реализовать свой проект и получить дополнительные льготы сроком на 10 лет. Также можно обратиться за правом на инвестиционный налоговый вычет. Московское правительство регулярно устраивает встречи с представителями иностранного бизнеса, где рассказывает об инвестиционной привлекательности города.

— Сегодня Москва аккумулировала лучший мировой опыт и предлагает разнообразный инструментарий для привлечения инвестиций, создавая комфортную налоговую среду и площадки для ведения бизнеса. В столице заключено уже более 250 договоров государственно-частного партнерства, объем которых превышает 1,1 триллиона рублей. Все эти проекты позволяют нам решать важные инфраструктурные задачи огромной агломерации, обеспечивать импортозамещение, оптимизировать затраты на закупку и обслуживание высокотехнологичного оборудования, создавать рабочие места и расширять налогооблагаемую базу, — сообщил директор «Городского агентства управления инвестициями» Артем Барашев.

До этого Владимир Ефимов заявил, что с 2011 по 2020 год вложения инвесторов в основной капитал Москвы составили 24 триллиона рублей. Всего на столицу приходится около 18 процентов общероссийского объема инвестиций. По его словам, Москва является самым привлекательным мегаполисом для инвестиций. Годовой их объем увеличился за последние 10 лет в 2,7 раза. А в ближайшие пять лет ожидается увеличение роста предпринимательской активности еще более чем на четверть благодаря реализации крупных инфраструктурных проектов.