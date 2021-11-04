Экспорт столичной высокотехнологичной продукции увеличился почти на 15 процентов
Объем экспорта высокотехнологичных товаров столицы за семь месяцев 2021 года составил почти 16 миллиардов рублей. Этот показатель на 14,3 процента выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 4 ноября.
Она отметила, что доля города на рынке российского экспорта высокотехнологичной продукции составляет более 27 процентов.
— Каждый четвертый рубль зарубежных продаж высокотехнологичной продукции страны сегодня приходится на Москву. А по совокупному экспорту столица России по итогам прошлого года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров, — заявила заммэра.
Экспортеры столицы получают комплексную поддержку от города: субсидии и гранты. Также производители могут принять участие в акселерационных программах, в рамках которых отечественные товары размещают на ключевых зарубежных маркетплейсах.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что самый высокий объем экспорта высокотехнологичных товаров наблюдается в сфере медицинской техники, оптики и измерительных приборов.
— По итогам января–июля 2021 года объем поставок составил 251,06 миллиона долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, экспорт медицинских приборов и устройств вырос на 22,7 процента и составил 19,64 миллиона долларов, а объем поставок аппаратуры для физического и химического анализа вырос на 65,7 процента, до 20,66 миллиона долларов, — объяснил заммэра.
Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин уточнил, что чаще всего зарубежные компании покупали у Москвы в указанный период турбореактивные двигатели, шины для легковых и грузовых автомобилей, средства для макияжа и ухода за кожей.
В конце октября стало известно, что для московских предпринимателей записали подкасты об основах SMM. В рамках аудиолекций бизнесмены узнают, как правильно продвигать свои услуги в социальных сетях. Материалы были подготовлены специалистами инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ и экспертами технологической площадки «Старт Хаб» на «Красном Октябре» совместно с участниками городской программы поддержки стартапов StartHub.Moscow.