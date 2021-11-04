Экспорт столичной высокотехнологичной продукции увеличился почти на 15 процентов

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Объем экспорта высокотехнологичных товаров столицы за семь месяцев 2021 года составил почти 16 миллиардов рублей. Этот показатель на 14,3 процента выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в четверг, 4 ноября.

Она отметила, что доля города на рынке российского экспорта высокотехнологичной продукции составляет более 27 процентов.

— Каждый четвертый рубль зарубежных продаж высокотехнологичной продукции страны сегодня приходится на Москву. А по совокупному экспорту столица России по итогам прошлого года вошла в топ-5 мировых мегаполисов-лидеров, — заявила заммэра.

Экспортеры столицы получают комплексную поддержку от города: субсидии и гранты. Также производители могут принять участие в акселерационных программах, в рамках которых отечественные товары размещают на ключевых зарубежных маркетплейсах.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов добавил, что самый высокий объем экспорта высокотехнологичных товаров наблюдается в сфере медицинской техники, оптики и измерительных приборов.

— По итогам января–июля 2021 года объем поставок составил 251,06 миллиона долларов, что на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, экспорт медицинских приборов и устройств вырос на 22,7 процента и составил 19,64 миллиона долларов, а объем поставок аппаратуры для физического и химического анализа вырос на 65,7 процента, до 20,66 миллиона долларов, — объяснил заммэра.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин уточнил, что чаще всего зарубежные компании покупали у Москвы в указанный период турбореактивные двигатели, шины для легковых и грузовых автомобилей, средства для макияжа и ухода за кожей.

В конце октября стало известно, что для московских предпринимателей записали подкасты об основах SMM. В рамках аудиолекций бизнесмены узнают, как правильно продвигать свои услуги в социальных сетях. Материалы были подготовлены специалистами инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ и экспертами технологической площадки «Старт Хаб» на «Красном Октябре» совместно с участниками городской программы поддержки стартапов StartHub.Moscow.