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Москва выставит на торги склад площадью около двух тысяч квадратных метров

Михаил Алимов

Город
Москва выставит на торги склад площадью около двух тысяч квадратных метров
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Восточный административный округ, район ГольяновоКарта всех событий

На открытом электронном аукционе выставят нежилое складское помещение площадью почти в две тысячи квадратных метров. Оно находится на востоке Москвы между Щелковским и Открытым шоссе. Об этом в четверг, 4 ноября, заявил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Предприниматели могут купить у города недвижимость, необходимую для развития своих проектов. Предлагаемые объекты находятся во всех районах столицы, а также имеют разнообразные конфигурацию и назначение. С начала года на востоке столицы на торгах было продано 63 лота общей площадью 11 тысяч квадратных метров на сумму 825,4 миллиона рублей. До конца года на открытый электронный аукцион выйдет помещение площадью 1981 квадратный метр, расположенное по адресу 1-й Иртышский проезд, дом 12. Начальная цена — 96,1 миллиона рублей, — рассказал он.

Здание построено в 1969 году. В административной части высота потолков составляет 2,2 метра, а в основной — до 5,84 метра. В нем проведены все необходимые коммуникации. Ближайшая к складу станция метро — «Бульвар Рокоссовского».

Документация и подробные характеристики объекта находятся на инвестиционном портале города Москвы в разделе «Имущество от города». Часть выставленных лотов там можно увидеть и в 3D-формате, передает официальный сайт мэра столицы.

До этого сообщалось, что земельный участок для размещения социального объекта в Зеленограде на Новокрюковской улице, 6/1, выставлен на торги. Уточняется, что будущий объект расположен в шаговой доступности от железнодорожной станции Крюково, а также имеет хорошую транспортную доступность. В настоящее время он свободен и на торгах выставлен впервые.

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