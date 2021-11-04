Геронтолог объяснил, можно ли предотвратить возрастные заболевания при помощи антител

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При лечении некоторых болезней уже используются антитела, однако с точки зрения лечения возраст-ассоциированных заболеваний эти технологии только разрабатываются. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал геронтолог, директор научно-исследовательского медицинского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев.

Эксперт отметил, что антитела в перспективе могут помочь предотвратить возникновение возрастных заболеваний. Однако в медицине такие способы пока находятся на стадии исследований, подчеркнул он.

— Это пока относится больше к сфере биологии, а не к сфере медицины. Известно, что при определенных возраст-ассоциированных заболеваниях антитела могут быть одним из методов лечения, но это пока исследования на уровне биологии. Нужен длинный путь, чтобы это все пришло в клиническую практику, — рассказал специалист.

По словам собеседника «ВМ», подобные исследования, в частности, проводятся в отношении болезни Альцгеймера.

Причины возникновения болезни Альцгеймера до конца неизвестны, однако ученые знают, каким образом она развивается. Это позволяет проводить соответствующие исследования, отметил Прощаев.

— Организм человека вырабатывает патологический белок, которого нет при норме: он называется тау-протеин. Ученые нашли антитела, которые могут блокировать молекулы тау-протеина так, чтоб они не откладывались в головном мозге. Сейчас в некоторых странах начали клинические исследования по изучению моноклональных антител к тау-протеину в надежде на то, что они заблокируют эти молекулы тау-протеина и у человека не разовьется болезнь Альцгеймера. Американское FDA даже рекомендовало один из этих препаратов для клинического использования, хотя этот метод пока еще вызывает много дискуссий в профессиональном сообществе, — рассказал геронтолог.

Эксперт обратил внимание, что результаты этих испытаний будут известны нескоро: между началом выработки тау-протеина до клинических проявлений болезни Альцгеймера проходит 20–25 лет. Поэтому результативность исследований будет видна, возможно, только следующему поколению ученых, заметил собеседник «ВМ».

Все другие исследования касаемо воздействия на продолжительность жизни человека также длятся не один год: это связано с необходимостью исключить риски, заметил специалист.

— Мы боремся за продолжительность жизни человека. Человек состоит из клеток. Мы ищем технологии, чтобы обеспечить им долгую жизнь. В то же время есть раковые клетки, которые бессмертны и размножаются в неимоверных количествах. По отношению к ним мы ищем обратные механизмы: как их быстрее умертвить. Живое существо — всегда баланс надежды и рисков. Любые исследования длятся долго, чтобы риски минимизировались, а эффективность была максимально высокой, — заключил Прощаев.