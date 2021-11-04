Первое потомство вырезубов появилось в «Москвариуме» на ВДНХ

Фото: Пресс-служба Москвариума на ВДНХ

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Впервые на свет в центре океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ появились мальки вырезубов, пресноводных рыб. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 4 ноября.

— Это большое событие для ихтиологов столицы — вырезубы занесены в Международную Красную книгу и Красную книгу России и находятся на грани исчезновения. Получить и вырастить потомство этих рыб нелегко: они нуждаются в особых условиях обитания и неустанной заботе, — говорится в сообщении.

Вырезубы являются пресноводными лучеперыми рыбами из семейства карповых. Они получили свое название за мощные зубы, которые способны без труда раскусить раковины моллюсков.

Их можно встретить в водоемах на юге России, а также в Казахстане, Иране и Азербайджане. Но в дикой природе их становится все меньше из-за чувствительности к чистоте воды и браконьеров.

Данный вид рыб живет в океанариуме на ВДНХ с момента его открытия. Ихтиологам удалось получить потомство из пяти мальков.

Для рыбок организовали специальный «детский сад» со всеми условиями для взросления. Их длина сейчас составляет от трех до пяти сантиметров, но взрослые особи вырастают до 75 сантиметров.

Подрастающих рыб специалисты планируют переселить к сородичам в 2022 году. Взрослые вырезубы проживают в аквариуме № 3, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.