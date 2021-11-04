«Возможно, станут пугать»: что ждет россиян после открытия торговых центров

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

После завершения нерабочих дней и снятия ограничений в ТЦ продавцам придется идти на различные хитрости, чтобы привлечь покупателей. Чем им стоит завлекать россиян, «Вечерней Москве» сообщил член совета Гильдии маркетологов России Николас Коро.

— Те продавцы, которые решат, что потребители за это время настолько соскучатся по покупкам, что сами побегут посещать торговые центры, ошибаются. Это первый звоночек к их потенциальному разорению и закрытию магазина. Потребитель, конечно, соскучится по офлайн-шопингу, но не нужно забывать: чем дольше люди сидят дома, тем активнее покупают онлайн. Поэтому без программы привлечения к офлайн-шопингу просто не обойтись. И это не только скидки, но и новая лексика, новые термины, слоганы. Старые уже не сработают. Людям нужно напоминать, что магазины вновь открыты, они предлагают новые скидки. Возможно, даже станут пугать потребителя, намекая, что никто не знает, сколько по времени будут открыты магазины, — пояснил специалист.

Николас Коро также напомнил, что многие продавцы сейчас предлагают выгодные условия доставки товаров, купленных онлайн. Это касается всех покупок — от мелких до крупногабаритных. Такая тактика побуждает людей, привыкших к регулярному шопингу, все равно активно приобретать товары. Так что после полноценного возобновления работы ТЦ продавцам придется постараться, заключил собеседник «ВМ».

Из-за сложной эпидемиологической ситуации президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. На этот период в Москве была приостановлена работа ТЦ и многих других предприятий. Часть регионов подобные правила не поддержала, там шопинг возможен, но исключительно по QR-коду.