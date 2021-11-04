Сотрудница Росгвардии из Подмосковья стала победителем Всероссийского конкурса «Мой проект — моей стране!»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Психолог Балашихинского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области капитан полиции Юлия Кузнецова стала победителем конкурса проектов «Мой проект — моей стране!», организованного Общественной палатой России.

В номинации «Гражданский долг» она представляла проект «Судьба солдата в Московской области», в котором является региональным куратором и активным участником.

В рамках проекта сотрудница Росгвардии совместно с добровольцами помогает жителям региона узнать о фронтовой судьбе родственников, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Кроме этого, поисковики работают над уточнением мест захоронения, установлением судьбы и уточнением информации о наградах бойцов.

— Благодарю за нашу награду всех, кто помогал проекту. Мы и дальше будем его реализовывать. Для нас большая честь и радость вносить свой вклад в увековечивание памяти о соотечественниках, солдатах и офицерах Великой Отечественной войны, а также принимать участие в патриотическом воспитании нашей страны, — сказала капитан полиции Юлия Кузнецова.

Поиском пропавших без вести солдат капитан полиции Юлия Кузнецова занимается в свободное от службы время. Помимо проекта «Судьба солдата» сотрудница Росгвардии шесть лет руководит поисковым отрядом «Батальон» и ежегодно принимает участие в международной поисковой экспедиции Российского военно-исторического общества «Ржев. Калининский фронт».

За годы работы добровольцы отряда «Батальон» подняли более 50 останков бойцов и командиров Красной Армии, которые в дальнейшем были перезахоронены. Благодаря проекту проводится и работа по укреплению патриотического воспитания молодежи. Участники отряда постоянно взаимодействуют со школами, организуют уроки мужества и памяти.

Церемония награждения победителей конкурса состоялась в Гостином дворе Москвы.