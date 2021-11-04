«Восполнить баланс витаминов»: как питаться осенью, чтобы сохранить красоту кожи

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Чтобы в осенний период кожа россиян имела здоровый вид, необходимо восполнить баланс витаминов D и A. Первый можно получить в достаточном количестве только с помощью препаратов, прописанных врачом, а второй реально взять из продуктов. Где содержится витамин А и как в целом питаться осенью, «Вечерней Москве» рассказала врач — диетолог-гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

— Витамин А можно поддерживать за счет разнообразного приема пищи. Это морковь, тыква, красный перец — дешевые овощи и очень полезные для кожи. И задача человека включить эти продукты в любом виде — в свежем и в термообработанном. Витамин А во время термообработки не разрушается так сильно, как, например, витамин С. Также нужно добавлять жиры, — рекомендовала собеседница «ВМ».

В качестве примера диетолог привела легкий салат для перекуса — на полдник или второй завтрак. Для этого понадобится любимый фрукт, например, яблоко или груша, свежая тертая морковь, белок в виде орехов, и следует немного заправить блюдо растительным маслом или сметаной, предложила Нурия Дианова. Второй вариант полезного для кожи перекуса, который больше подойдет на вечер, — запеченные брусками тыква и морковь. Это «более спокойный вариант для ЖКТ», уточнила гастроэнтеролог.

— Для кожи необходимо и наличие белков в меню. Нужно сделать так, чтобы он был в каждом приеме пищи. Например, на завтрак кусочек сыра добавить, в перекусе это могут быть орехи, не забывать про мясо и рыбу. Поэтому важно сбалансировать каждый прием пищи, — добавила специалист.

По словам Нурии Диановой, для здоровья кожи также важны витамин С и цинк, который как раз можно получить из орехов и морепродуктов. Необходимо не забывать и про системный уход, употребление достаточного количества воды и здоровый сон, заключила врач-диетолог.