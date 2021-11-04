Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства

Иван Юминов

Общество
Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в День народного единства поздравил россиян из Севастополя.

— Дорогие севастопольцы, крымчане, граждане России. Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе, и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства, — рассказал глава государства.

Праздник, по его словам, посвящен основным ценностям, которые близки и понятны каждому. Характер россиян составляют заботы об отечестве, а также готовность защитить и отстоять его, приводит слова Путина РИА Новости.

4 ноября сообщалось, что Путин в Севастополе принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в стране.

Монумент был открыт в апреле, он расположен на побережье Карантинной бухты. Глава государства находится в Севастополе в связи с Днем народного единства.

Путин планирует встретиться с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. Ожидается и заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, в котором президент примет участие с белорусским лидером Александром Лукашенко по видеосвязи.

Читайте также:
День народного единстваВладимир Путинроссияне
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почем молодильные яблочки и хирург

Никита Миронов
Никита Миронов

Любовь на первом месте только у неврастеников

Павел Семенов
Павел Семенов

Заново учимся считать палочки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Осеннее небо может быть очень высоким

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Кодекс чести для робота

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Немеркантильные вы наши

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Москва — компас для бизнеса

Все мнения
О проекте