Владимир Путин поздравил россиян с Днем народного единства

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Президент России Владимир Путин в День народного единства поздравил россиян из Севастополя.

— Дорогие севастопольцы, крымчане, граждане России. Сегодня здесь, в городе-герое Севастополе, и по всей нашей огромной стране отмечается День народного единства, — рассказал глава государства.

Праздник, по его словам, посвящен основным ценностям, которые близки и понятны каждому. Характер россиян составляют заботы об отечестве, а также готовность защитить и отстоять его, приводит слова Путина РИА Новости.

4 ноября сообщалось, что Путин в Севастополе принял участие в церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу, посвященному окончанию Гражданской войны в стране.

Монумент был открыт в апреле, он расположен на побережье Карантинной бухты. Глава государства находится в Севастополе в связи с Днем народного единства.

Путин планирует встретиться с главой Севастополя Михаилом Развожаевым. Ожидается и заседание Высшего госсовета Союзного государства России и Белоруссии, в котором президент примет участие с белорусским лидером Александром Лукашенко по видеосвязи.