Блогер Жидковский на примере звезд объяснил, какая ошибка в макияже старит

Фото: Youtube / Господин Жидковский

Макияж должен преображать лицо, делать его более свежим, а не наоборот. Такое мнение, комментируя макияж звезд шоу-бизнеса, в беседе с «Вечерней Москвой» высказал блогер, телеведущий Алексей Жидковский.

— Мне нравится, как косметика преображает лицо. Макияж, который придает лицу усталости, тяжести и возраста, из всех, кто мне вспоминается, — это у Анастасии Волочковой. У нее он на старый лад. Это всегда скульптурирование такое рыжим бронзером, как раньше было принято. Такой легкий налет 2007-го. Не могу сказать, что он как-то ужасен, просто выглядит не свежо, помято. А макияж призван все же сделать нас свежее, чем мы были, а не наоборот, — объяснил блогер.

Жидковский добавил, что сам учился искусству макияжа больше десяти лет, и ему это очень нравится.

Также он напомнил, что в столице сейчас модно «поддерживать свое естественное состояние кожи, а не закалываться филлерами». В этом москвичам помогают различные процедуры, маски и пилинги. Но сам блогер не против уколов, поэтому себе филлеры ставит, поделился он с «ВМ». Телеведущий также предупредил, что с этими препаратами нужно быть аккуратными — если переборщить, получится «отечное, алкоголичное лицо».