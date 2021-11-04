Почти 90 команд вышли в финал столичного конкурса «Лидеры цифровой трансформации»

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Финалистами конкурса «Лидеры цифровой трансформации» стали 86 команд. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 4 ноября.

— В этом году на конкурс зарегистрировались более четырех тысяч разработчиков. Большинство из них представляют Москву, Московскую, Новосибирскую и Ростовскую области, Республику Татарстан, Пермский край, — рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Командам, по его словам, предстоит доработать решения и представить их экспертному жюри. По миллиону рублей получат десять команд, создавших лучшие IT-продукты.

Наиболее популярной стала задача по созданию рекомендательной системы для пользователей библиотек города. Востребованной была и цель разработать интерактивную карту спортивной инфраструктуры Москвы с фильтрами под виды спорта.

Задачами конкурса являются актуальные запросы ведомств города, подчеркнул глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Каждое решение, по его словам, позволит сделать сервисы еще более удобными, а в целом ими пользуются более 14 миллионов человек.

Конкурс в 2020 году прошел в формате 48-часового онлайн-хакатона. Тогда разработчики создали сервисы и цифровые решения для десяти задач, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.