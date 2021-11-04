Астролог раскрыла, что привлекает мужчин в женщинах разных знаков зодиака
Астролог Таша Игошина рассказала о чертах, которые привлекают мужчин в женщинах различных знаков зодиака.
Овен
Женщина-Овен ставит перед собой амбициозные задачи и, как правило, добивается их. Мужчины ценят их за честность, ответственность и увлеченность спортом.
Телец
Женщина-Телец является олицетворением сексуальности. Это девушка, которая без труда охмурит любого, а взамен предоставит таланты хозяйки.
Близнецы
Женщина-Близнецы способна реализовать себя в журналистике или научной деятельности. Устать от общения с ней будет очень сложно благодаря ее кладезю знаний и умению быть другом.
Рак
Женщина-Рак умеет сделать любое свидание настоящим праздником. Мужчин она притягивает к себе трогательностью и внешней ранимостью.
Лев
Женщина-Лев знает себе цену, поэтому ее партнер вскоре признает, что она всегда права. Противоположный пол оценит в таких девушках творческую жилку.
Дева
Женщина-Дева без труда сможет забрать зарплату своей второй половинки. Неудивительно, что они становятся отличными бухгалтерами и финансовыми аналитиками.
Весы
Женщина-Весы не боится одиночества, поэтому ее тяжело завоевать. Но настойчивый мужчина получит умную, стильную и обаятельную спутницу жизни.
Скорпион
Женщина-Скорпион является страстной и сексуальной натурой. Проницательность и развитая интуиция позволяют ей успешно гадать и заниматься мистикой.
Стрелец
Женщина-Стрелец умна и образованна, она буквально обречена на успех. Мужчин в ней вдохновляют пробивной характер и смелость.
Козерог
Женщина-Козерог любит раскладывать все по полочкам. Главным достоинством Козерога мужчины видят умение совмещать семейные или романтические отношения с бизнесом.
Водолей
Женщина-Водолей независима от чужого мнения и стереотипов. Парни любят с ней говорить, а ее свободные взгляды на мир заинтересовывают.
Рыбы
Женщина-Рыбы эротична и сексуально притягательна. Ее избранник вскоре удостоверится, что каждая встреча для него станет незабываемой, отмечает Lisa.ru.