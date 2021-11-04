«Навсегда с Россией»: Путин высказался о Крыме и Севастополе

Фото: Администрация президента РФ

Крым и Севастополь теперь навсегда являются частью страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 4 ноября.

— Наша страна вновь обрела историческое единство. Эту живую, неразрывную связь особенно остро чувствуешь, конечно же, здесь, в Севастополе, в Крыму, — рассказал глава государства после возложения цветов к посвященному окончанию Гражданской войны мемориалу в Севастополе.

Полуостров и город теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная и непреклонная воля народа, подчеркнул он. Комплекс служит знаком того, что страна помнит и любит всех преданных ей людей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились, приводит слова Путина сайт Кремля.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».