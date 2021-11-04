Власти Москвы проследят за восстановлением сферы общественного питания

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Столичные власти намерены следить за восстановлением сферы общественного питания после ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава городского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в четверг, 4 ноября.

— Режим коротких нерабочих выходных, введенный для того, чтобы сбить волну пандемии в Москве, не мог не сказаться на работе отрасли общественного питания. На снижение оборота естественным образом повлияли и полное закрытие залов, и то, что многие москвичи на эти дни уехали из города, — рассказал представитель мэрии.

При этом, по его словам, торговля навынос и доставка позволили индустрии частично компенсировать падение оборотов. Средняя отраслевая выручка в прошедшие нерабочие дни составляла около 520 миллионов рублей ежедневно, уточнил он.

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Дни перед нерабочим периодом стали рекордными для отрасли в октябре — с 25 по 27 октября средняя выручка в сутки превышала миллиард рублей. Мэрия будет ежедневно мониторить экономическую ситуацию и следить за восстановлением отрасли, приводит слова Пуртова ТАСС.