Эксперты назвали снижающие уровень холестерина продукты

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Высокий уровень холестерина не проявляет себя, но в итоге приводит к сердечно-сосудистым патологиям. Об этом сообщили в Национальной службе здравоохранения Великобритании.

— Если сократить количество жира в пище, это тоже поможет уменьшить риск развития сердечных заболеваний, — говорится в сообщении.

Холестерин в небольших количествах полезен для здоровья. Но повышение его уровня в крови увеличивает риск возникновения инсульта и инфаркта.

Употребление в пищу большого количества грубых волокон помогает снижению вероятности заболеваний сердца. Взрослым рекомендуется употреблять до 30 граммов клетчатки в день — ей богаты картофель, овес и цельнозерновой хлеб.

Высокий уровень холестерина, по данным организации Heart UK, может быть даже в том случае, если человек выглядит здоровым. При выборе диеты эксперты советуют отдать выбор в пользу ненасыщенных жиров.

Симптомами высокого уровня холестерина являются появляющиеся на теле заполненные жиром образования. У некоторых людей с данным симптомом появляются белые круги около роговицы глаз, отмечает Daily Express.