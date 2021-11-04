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Дава рассказал, какими качествами нужно обладать, чтобы стать звездой

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Дава рассказал, какими качествами нужно обладать, чтобы стать звездой
Фото: instagram/dava_m

Известный рэпер и блогер Дава (Давид Манукян) рассказал в интервью «Вечерней Москве», что сегодня нужно человеку, чтобы стать звездой.

— Прелесть нашего времени в том, что тебе необязательно иметь продюсера, платить ему много денег и быть под его полным контролем, почти его рабом. Сейчас любой человек, имея желание, талант, креативные идеи, может стать популярным в интернете, а при желании — на телевидении. Нет ограничений по формату, по наличию финансов, — поделился своим мнением блогер.

По словам знаменитости, одним из ключевых факторов успеха является постоянная тяга к открытию чего-то нового.

Ранее Давид Манукян рассказал, когда певица и телеведущая Ольга Бузова может вернуться в театр. По словам блогера, артистка сможет возобновить театральную карьеру уже в следующем году.

Дава отметил, что сейчас многие спектакли отменяют из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID-19. Он также добавил, что Бузовой пришлось отменить сольный концерт, который должен был состояться в начале ноября.

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