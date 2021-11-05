Шоколад, пастила, зефир: россияне осенью и зимой съедают треть годового объема сладостей

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В осенне-зимний период россияне скупают много сладостей, а точнее — треть всего годового объема произведенной продукции или большее миллиона тонн. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал исполнительный директор Ассоциации предприятий кондитерской промышленности «АСКОНД» Вячеслав Лашманкин.

Четвертый квартал календарного года — это время предновогодних хлопот, подготовки к праздникам, время встреч, поздравлений и, конечно, подарков. Безусловно, рынок кондитерских имеет выраженную сезонность спроса со стороны покупателей и, как следствие, розничных сетей на отдельные виды кондитерских изделий в предновогодний период, подчеркнул собеседник издания.

— Каждый год доля производства кондитерских изделий в четвертом квартале составляет почти 1/3 годового объема. «АСКОНД» оценивает, что сезонный спрос на кондитерские изделия в четвертом квартале этого года составит около 1 миллиона 100 тысяч тонн, из которых спрос на шоколадную продукцию — около 360 тысяч тонн, что на 25 процентов выше среднегодового показателя спроса, — сказал эксперт.

Он отметил, что традиционные подарки к Новому году, как правило, — это праздничные наборы и конфеты в коробках. Если в течение года наблюдается достаточно высокий спрос на традиционные и более доступные по цене виды и вкусы конфет, то ближе к новогодним праздникам спрос временно смещается в пользу более премиальных и подарочных продуктов.

— Несколько меняются и вкусовые предпочтения потребителей, например, в последние годы растет спрос на продукцию с более сложными начинками. Также увеличивается спрос на шоколад в плитках и на традиционные национальные сахаристые кондитерские изделия, такие как пастила и зефир, — заключил Лашманкин.