Наталья Сергунина: Правительство Москвы поддержит грантами создателей авторской анимации

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные анимационные студии получат грантовую поддержку, прием заявок откроется 8 ноября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина в пятницу, 5 ноября.

— Правительство Москвы поддержит грантами создателей авторской анимации, которые успешно представляют наш город на национальных и международных конкурсах и фестивалях. Размер выплаты — от 500 тысяч до трех миллионов рублей, — рассказала представитель мэрии.

Всего на эти цели, по ее словам, выделено более десяти миллионов рублей. Это уже вторая программа поддержки анимационных студий с начала года, напомнила она.

В октябре были определены 14 получателей грантов в сфере коммерческой анимации, которые получат примерно 84 миллиона рублей. В утвержденный перечень вошли более 120 международных и национальных мероприятий индустрии кино и анимации.

Грант разработан в партнерстве с анимационными студиями, подчеркнул глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. Компании, как уточнил он, участвовали во всех совещаниях по поводу данных мер поддержки.

Средства предприятия, в частности, смогут потратить на продвижение продукции, оплату труда и привлечение художников. Анимация в стране за последние годы прошла путь от нескольких компаний до самостоятельной индустрии, заключил Фурсин.