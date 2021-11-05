Две трети средств АИП Москвы направят на развитие транспорта

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Две трети средств Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы на 2022-24 годы выделят на развитие транспортной инфраструктуры города. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Средства Адресной инвестиционной программы города Москвы на 2022–2024 годы распределяются на реализацию ряда ключевых городских программ, — пояснил он.

Средства пойдут на строительство объектов метро, железных дорог и улично-дорожной сети.

Кроме того, значительная часть денег инвестиционной программы направляется на строительство объектов социального назначения. В общей сложности за счет АИП в течение ближайших трех лет в Москве планируют возвести 720 новых построек, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Проектирование и строительство новых станций на восьми ветках Московского метрополитена запланировали на 2022–2024 годы. Об этом Андрей Бочкарев рассказал во вторник, 2 ноября, в ходе заседания Мосгордумы по законопроекту «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».