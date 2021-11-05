Портал «Узнай Москву» расскажет интересные факты об Останкинской башне

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, улица Академика Королёва, 15к1 Карта всех событий

Останкинской телебашне исполнилось 54 года в пятницу, 5 ноября. До сих пор объект входит в число самых высоких построек в Европе. Портал «Узнай Москву» поделился с горожанами интересными фактами из истории сооружения.

Основную информацию о башне можно изучить в формате интерактивного путешествия в тематическом специальном проекте портала. Для москвичей также доступны аудиогид и онлайн-экскурсия.

К настоящему моменту с тематическим проектом портала уже ознакомились более 70 тысяч пользователей.

Так, например, посетителям «Узнай Москву» рассказали о мнении Фиделя Кастро о телевышке, а также объяснили, каким образом башня защищает город от грозы.

Высота телебашни составляет 540 метров. Проектом сооружения занимался известный в СССР инженер Николай Никитин. Согласно легенде, он спроектировал башню за одну ночь, а сама конструкция, по его задумке, напоминает перевернутую лилию. Объект строили с 1960 по 1967 год.

Телебашня пользуется популярностью среди москвичей. Со смотровой площадки там открывается вид на весь город. Площадка расположена на высоте 337 метров. Однажды со смотровой точки одновременно спрыгнули 30 бейсджамперов, которые установили мировой рекорд по прыжкам с парашютом со зданий, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Останкинская телебашня 4 ноября была подсвечена в цвета российского флага в честь Дня народного единства. Кроме того, в честь этого дня праздничная подсветка зажглась на телебашнях РТРС в Нижнем Новгороде, а также Перми, Саранске, Пензе, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Калуге, Туле и других городах.