Правительство РФ продлило программу поощрения прошедших вакцинацию от COVID-19

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Правительство России продлило срок проведения розыгрыша денежных призов среди граждан, которые вакцинировались от коронавирусной инфекции, до 31 декабря. Об этом в пятницу, 5 ноября, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В сообщении отмечается, что два дополнительных призовых тиража позволят вдвое увеличить количество обладателей 100 тысяч рублей за вакцинацию.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Изначально розыгрыш денежных призов среди тех, кто сделал прививку от COVID-19, стартовал 1 сентября и должен был продлиться до 31 декабря.

Еще две квартиры разыграли в рамках реализации акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» в среду, 3 ноября. В лотерее приняли участие те горожане, которые сделали прививку от коронавируса первым компонентом в период с 25 по 31 октября. В этот раз победителями стали Елена Викторовна и Илья Михайлович. Розыгрыш прошел в эфире телеканала «Москва 24». Акция представляет собой продолжение стимулирующих мер, благодаря которым большее число москвичей решается на вакцинацию.