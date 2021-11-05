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Народный календарь. Почему нельзя бить посуду 6 ноября

Анна Михалюк

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Общество
Народный календарь. Почему нельзя бить посуду 6 ноября
Фото: pexels.com / Kaboompics .com

В этот день отмечали начало ледостава (образование неподвижного льда на поверхности водоёмов). Дни становились всё короче и холоднее. Крестьяне с утра шли в церковь и молились перед иконой Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».

Случайно упал в яму в этот день — жизнь будет счастливой и долгой. Разбить тарелку в эту дату — потерять кого-то из родственников в следующем году. Разбил зеркало — жди несчастья.

Шестое ноября — это идеальный день для покупки или продажи недвижимости, сделка будет выгодной.

Если за вами ходит белая собака, ваша жизнь будет счастливой и беззаботной, вы не будете испытывать проблем с деньгами.

Приметы погоды:

Солнце греет сильнее обычного — стоит готовиться к хорошей зиме.

Если сегодня выпал первый снег — это к добру, зима будет снежной, но не слишком холодной.

Увидел неподалеку от дома аистов — это хороший знак, который предвещает теплую погоду.

Вороны собираются в стаи — готовься к снегопаду.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Почему хорошо упасть в яму 6 ноября

Именины отмечают: Иван, Алексей, Георгий, Афанасий, Петр, Ираклий, Николай.

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