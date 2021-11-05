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Российского дипломата нашли мертвым возле посольства в Берлине

Полина Долганова

Происшествия
Российского дипломата нашли мертвым возле посольства в Берлине
Фото: flickr.com/iwashere

Возле посольства в Берлине был найден мертвым дипломат из России. Министерство иностранных дел (МИД) Германии осведомлено о гибели сотрудника российского посольства, однако не комментирует детали произошедшего из-за соображений защиты личных данных. Об этом в пятницу, 5 ноября, РИА Новости рассказал представитель ведомства Кристофер Бургер.

— Могу сказать по этому поводу, что министерству иностранных дел известно об этом происшествии. Прошу о понимании, что по причинам защиты личных данных скончавшегося и близких я не могу привести другие детали, — пояснил он.

Российское посольство в ФРГ также отказывается от комментариев по поводу гибели посла «по этическим сообщениям», сообщили в пресс-службе дипломатической миссии.

По данным издания Spiegel, погибшему дипломату было 35 лет.

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