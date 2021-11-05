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Ремонт дома в стиле неоклассицизма завершается на востоке Москвы

Иван Юминов

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Ремонт дома в стиле неоклассицизма завершается на востоке Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, Русаковская улица, 18/20 Карта всех событий

Работы завершаются в жилом доме на востоке города в рамках региональной программы капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 5 ноября.

— В жилом доме 18/20 на Русаковской улице в районе Сокольники завершаются работы в рамках региональной программы капитального ремонта. Семиэтажное кирпичное здание возвели в 1940 году в стиле советского неоклассицизма, — говорится в сообщении.

Фасады здания украшают вертикальные ряды французских балконов. Первые два этажа выделены рустом и профилированным карнизом, а по периметру расположен венчающий карниз.

Еще один дом советских времен примыкает к зданию со стороны улицы Жебрунова. Рабочие обновили системы водоотведения, теплоснабжения и холодного водоснабжения.

Фасад очистили от старых слоев краски и восстановили утраченные декоративные элементы. В настоящее время специалисты занимаются ремонтом крыши и работами в подвалах и подъездах.

Вскоре будет заменена сеть электроснабжения здания. Полностью ремонт планируется завершить до конца ноября, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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