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Задымление произошло на Таштагольском руднике в Кемеровской области

Иван Юминов

Происшествия
Задымление произошло на Таштагольском руднике в Кемеровской области
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Возгорание на горизонте минус 350 метров произошло на шахте «Таштагольская» в Кемеровской области. Об этом сообщили в МЧС России в пятницу, 5 ноября.

— В 14:15 (мск) поступило сообщение о происшествии на шахте «Таштагольская» АО «Евразруда». Произошло возгорание на горизонте минус 350 метров, — говорится в сообщении.

Всего в горных выработках шахты, как уточняется, находится около 230 рабочих. На аварийном участке в момент возгорания было шесть человек, людей выводят с рудника.

Позднее в ведомстве уточнили, что на момент аварии в шахте находились 167 горных рабочих, на аварийном участке — шесть человек.

По предварительным данным, пострадавших нет. Ликвидацией последствий инцидента занимаются более 25 человек и четыре единицы техники, отмечается в Telegram-канале министерства.

Очаг задымления был ликвидирован, сообщили в пресс-службе компании «Евраз», владеющей рудником. Всего эвакуированы около 200 горняков, передает РИА Новости.

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