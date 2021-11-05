В Госдуме отреагировали на увольнение медиков, отказавшихся от вакцинации

Фото: Пресс-служба Госдумы

Истории сопротивления вакцинации от коронавируса, подобные подаче заявлений на увольнение 27 сотрудниками скорой помощи в Еврейской автономной области (ЕАО), случаются в России уже не в первый раз. Об этом «Вечерней Москве» рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург, кандидат медицинских наук Алексей Куринный в пятницу, 5 ноября.

— Напомню, были случаи в коллективах полицейских, которые отказались прививаться и нести службу в одном из южных регионов. Были подобные эксцессы и в медицинских коллективах, но не дошедшие до увольнения, — рассказал парламентарий.

Медики, по его словам, являются категорией людей, которые уже переболели в большинстве своем. Сейчас, по мнению Куринного, правительству надо решить вопрос о выдаче QR-кодов и сертификатов лицам, которые перенесли заболевание, не только на полгода, но и на более длительный период, даже если люди не обращались к врачу.

Поскольку естественный иммунитет, говорит депутат, защищает от инфекции лучше любой вакцины. Необходимо публиковать официальную статистику о том, сколько человек из тех, кто перенес заболевание, повторно заразилось, сколько из них умерло, сколько перенесло инфекцию в тяжелой форме, заключил Куринный.

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Ситуация произошла в двух населенных пунктах Облученского района ЕАО. Как пояснили сами работники скорой, они все подрабатывают в ковидном госпитале и находятся в постоянном контакте с пациентами, поэтому у них иммунитет давно выработался.

Согласно же постановлению главного санитарного врача региона, 80 процентов коллектива должны были получить первый компонент вакцины до 15 ноября, а второй — до 15 декабря. Медики считают, что их собираются вакцинировать насильно, несмотря на имеющийся естественный иммунитет к болезни. Они написали жалобу в прокуратуру с требованием проверить законность постановления главного санитарного врача.