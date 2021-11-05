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Пожар произошел в квартире жилого дома на юге Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Пожар произошел в квартире жилого дома на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Малая Тульская улица, 22 Карта всех событий

Возгорание произошло в квартире жилого дома на юге города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в пятницу, 5 ноября.

Инцидент, как уточнил собеседник «ВМ», произошел на улице Малой Тульской, 22. Горение на площади пяти квадратных метров удалось локализовать в течение двух минут.

3 ноября сообщалось, что прокуратура Московской области организовала проверку по факту возгорания в квартире жилого дома в Дзержинском. В результате инцидента десятилетний ребенок получил травмы и был направлен в больницу.

Ведомство в ходе проверки намерено установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку исполнению требований федерального законодательства. Данный инцидент проверит Люберецкая городская прокуратура.

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