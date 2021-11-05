«Все равны перед законом»: Зеленский подписал закон об олигархах на Украине

Фото: Twitter / Zelenskyyua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об олигархах в стране. Об этом сообщили в администрации украинского лидера в пятницу, 5 ноября.

— Президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной радой закон № 1780-ІХ «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)», — говорится в сообщении.

Документ был создан, как уточняется, для выполнения «ключевой» задачи государственной политики. Она заключается в обеспечении трансформации страны в интересах общества и реализации курса на европейскую интеграцию, отмечается на сайте администрации.

Закон, по словам главы государства, «коренным» образом поменяет отношения между крупным бизнесом и политиками. Все экономические игроки отныне будут равны перед законом, подчеркнул Зеленский на странице в Twitter.

3 ноября Верховная рада Украины уволила со своих должностей пятерых министров. Так, был убран с должности вице-премьера и министра экономики Алексей Любченко.

Рада поддержала и отставку заместителя премьер-министра, министра по вопросам неподконтрольных территорий Алексея Резникова. Отправлен в отставку и министр обороны Андрей Таран.