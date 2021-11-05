Ученые объяснили беременным необходимость привиться от COVID-19

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Коронавирус способен быстро размножаться в плаценте, что увеличивает риск преждевременных родов или внутриутробной гибели плода. Об этом сообщили в Швейцарском институте вирусологии и иммунологии в пятницу, 5 ноября.

— Это значительный шаг вперед в нашем понимании протекания COVID-19 при беременности... Тысячи вирусных частиц могут быстро образовываться в плаценте, — рассказал Марко Алаваес из Института вирусологии в Берне.

Исследователи обнаружили, что SARS-CoV-2 может поражать клетки плаценты человека и размножаться в ней. По данным ученых, беременные женщины обладают риском заражения COVID-19 на 70 процентов выше по сравнению с людьми аналогичного возраста.

При заражении коронавирусом риск преждевременных родов или гибели плода вырастает в два–три раза, утверждают специалисты. Несколько сотен тысяч беременных женщин, как уточняется, получили вакцину с РНК-мессенджером без увеличения риска для матери и ребенка.

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Он, по данным исследователей, не проникает в плод. При этом антитела матери пересекают плацентарный барьер и защищают ребенка, отмечается на сайте института.