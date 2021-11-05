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Рошаль осудил увольнение сотрудников скорой помощи из-за отказа привиться

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Рошаль осудил увольнение сотрудников скорой помощи из-за отказа привиться
Фото: Пресс-служба Госдумы

Президент Национальной медицинский палаты Леонид Рошаль назвал недопустимым отказ медицинских работников от оказания помощи больным в знак протеста из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе организации в пятницу, 5 ноября.

— Национальная медицинская палата и я лично много лет выступаем на стороне сотрудников скорой помощи. Дефицит кадров, машин, перегрузки и невысокая оплата работы не выдерживают критики, — рассказал врач.

Ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь является преступлением, подчеркнул он. Врачи имеют другие формы изъявления несогласия, приводит слова Рошаля Интерфакс.

Ситуация произошла 4 ноября в двух населенных пунктах Облученского района Еврейской автономной области. Как пояснили сами работники скорой, они все подрабатывают в ковидном госпитале и находятся в постоянном контакте с пациентами, поэтому у них иммунитет давно выработался.

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Согласно же постановлению главного санитарного врача региона, 80 процентов коллектива должны были получить первый компонент вакцины до 15 ноября, а второй — до 15 декабря. Медики считают, что их собираются вакцинировать насильно, несмотря на имеющийся естественный иммунитет к болезни. Они написали жалобу в прокуратуру с требованием проверить законность постановления главного санитарного врача.

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