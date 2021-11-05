Колесников взял золото на стометровке на спине на чемпионате Европы

Фото: instagram.com/klimmikool

Россиянин Климент Колесников одержал победу на стометровке на спине на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Казани.

Спортсмен показал результат 49,13 секунды. Вторым к финишу пришел румын Роберт Глинцэ — 49,31, тройку замкнул грек Апостолос Христу — 49,87.

Еще один россиянин, Павел Самусенко, оказался четвертым в финальном зачете турнира — 49,92.

1 ноября тренер сборной России Валерий Карпин объявил состав команды на решающие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года. Окончательный состав включает в себя 29 спортсменов, среди которых четыре вратаря, девять защитников, 13 полузащитников и три нападающих.

Среди вызванных нападающих — Федор Смолов («Локомотив»), Антон Заболотный (ЦСКА), а также Иван Сергеев («Крылья Советов»). Среди вратарей — Маринато Гилерме («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Никита Хайкин («Буде-Глимт»), Илья Лантратов («Химки»).

Команда обеспечила себе как минимум второе место и участие в плей-офф. Сборная России имеет в своем активе 19 очков после восьми игр.