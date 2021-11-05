Остановку «Выставочный комплекс» в Москве переименуют с 6 ноября

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Россия, Москва, Мантулинская улица Карта всех событий

Автобусная остановка «Выставочный комплекс» будет переименована в субботу, 6 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».

— С 6 ноября остановка «Выставочный комплекс» для электробусов магистральных маршрутов м31 и м32 переименована в «Метро «Выставочная», — говорится в сообщении.

Фото: ГУП «Мосгортранс»

Изменения коснутся остановки маршрутов при следовании к улице Мантулинской в 1-м Красногвардейском проезде, отмечается на сайте ведомства.

3 ноября в дептрансе сообщили, что скидки от 10 до 50 процентов на пять тысяч «длинных» абонементов вводят для тестировщиков виртуальной «Тройки». В новом этапе тестирования виртуальной «Тройки» примут участие четыре тысячи человек.

В качестве поощрения дептранс вводит скидки на услуги виртуальной карты. Партнерами ведомства на новом этапе тестирования стали ВТБ, Google, Mastercard и Samsung.

Уточняется, что на данный момент сервис будет действовать только на Android-смартфонах с Google Pay и Samsung Pay. Но ведутся переговоры по поводу внедрения виртуальной «Тройки» с другими крупными производителями телефонов.