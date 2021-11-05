Автомобиль сбил переходившего дорогу пешехода на Кутузовском проспекте

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Россия, Москва, Кутузовский проспект Карта всех событий

Авария с участием пешехода произошла на западе города. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 5 ноября.

— На Кутузовском проспекте в районе дома 33 произошла авария с участием пешехода, переходившего проезжую часть в неположенном месте, — говорится в сообщении.

На месте инцидента работают оперативные службы города. Наличие пострадавших и обстоятельства происшествия уточняются в настоящее время, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

3 ноября в пресс-службе МВД России рассказали, что с начала текущего года количество ДТП с нетрезвыми водителями в России сократилось почти на 20 процентов.

По данным ведомства, за десять месяцев 2021 года в России произошло 9942 «пьяных» ДТП, в которых погибли 2554 человека и еще 13 195 получили травмы разной степени тяжести. По сравнению с аналогичным периодом за прошлый год число подобных аварий сократилось на 19,7 процента.