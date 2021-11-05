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Гитарист «Коррозии металла» Королев отрезал себе палец болгаркой

Иван Юминов

Происшествия
Гитарист «Коррозии металла» Королев отрезал себе палец болгаркой
Фото: VK / Михаил Грушин

Гитарист группы «Коррозия металла» Игорь Королев случайно отрезал себе палец болгаркой. Об этом сообщает Пятый канал в пятницу, 5 ноября.

— По данным 5-tv.ru, музыкант занимался ремонтными работами, когда произошел несчастный случай. Он был доставлен в медучреждение в шоковом состоянии, — говорится в сообщении.

Вскоре исполнителя ожидает операция. Обстоятельства произошедшего уточняются, отмечает Пятый канал.

Об инциденте рассказал и фотограф Михаил Грушин. По его словам, о произошедшем он узнал от директора группы Марии Руновой.

Королева доставили в приемное отделение больницы № 20 в Москве. С музыкантом случилась беда, ему срочно необходима помощь, сообщил Грушин на странице «ВКонтакте».

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