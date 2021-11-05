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Кровля здания загорелась в исправительной колонии в Мордовии

Иван Юминов

Происшествия
Кровля здания загорелась в исправительной колонии в Мордовии
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Крыша загорелась в одном из зданий в исправительной колонии в Зубово-Полянском районе Мордовии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы в пятницу, 5 ноября.

— В населенном пункте Сосновка в промзоне исправительной колонии № 1 горит кровля пилорамы на площади 3000 квадратных метров, — рассказал собеседник агентства.

Вскоре возгорание удалось локализовать. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, отмечает РИА Новости.

3 ноября сообщалось, что прокуратура Московской области организовала проверку по факту возгорания в квартире жилого дома в Дзержинском. В результате инцидента десятилетний ребенок получил травмы и был направлен в больницу.

Ведомство в ходе проверки намерено установить все обстоятельства и причины произошедшего, а также дать оценку исполнению требований федерального законодательства. Данный инцидент проверит Люберецкая городская прокуратура.

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