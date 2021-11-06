Ветеранская организация завода «Москвич» празднует 65-летие

Фото: ОЭЗ Технополис Москва

6 ноября празднует свое 65-летие ветеранская организация легендарного завода «Москвич». Продолжаем публикацию материалов к этой знаменательной дате.

Жизнь коллектива неразрывна связана с важными вехами истории предприятия.

Начиналось все в 1930 году со сборки фордовских моделей, потом через два года освоили грузовики ГАЗ, а в 1940 году с конвейера сошла первая малолитражка КИМ. В военный период предприятие эвакуировали на Урал, где оно включилось в работу по выпуску танков.После войны свет увидели первые модели «Москвича», начиная с «Москвич-400». 70-е года ознаменовались победами команд АЗЛК на международных авторалли. К 1986 году вышел четырехмиллионный автомобиль. Модельный ряд пополнялся, число владельцев «Москвичей» росло, причем, любовь к этому автомобилю многие их них сохраняют до сих пор.

На выставке ретроавтомобилей, которая проходила в ОЭЗ «Технополис Москва» в честь 90-летия завода АЗЛК, они демонстрировали образцы техники в отличном состоянии. На юбилейных торжествах присутствовали ветераны производства, которые не только непосредственно создавали продукцию, но и развивали инженерную школу, воспитывали следующие поколения специалистов и представителей рабочих профессий.

Традиции встреч с ветеранами легендарного завода в ОЭЗ «Технополис Москва» продолжаются. Ближайшая дата совместного мероприятия — открытие памятника автозаводцам — участникам Великой Отечественной войны в декабре 2021 года.