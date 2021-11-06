Территорию возле станции БКЛ «Кунцевская» в столице благоустроят

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, метро Кунцевская Карта всех событий

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к инженерной подготовке перед благоустройством территории возле станции метро Большой кольцевой линии (БКЛ) «Кунцевская». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в субботу, 6 ноября.

— Перед началом основных работ по благоустройству необходимо провести ремонт и замену инженерных сетей и коммуникаций. Запланирована прокладка более 18 километров сетей освещения и электроснабжения, свыше 80 метров сетей водостока, почти 400 метров кабеля для подключения светофоров, — рассказал представитель мэрии.

Работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности пройдут на улице Мазиловской, участке Кастанаевской улицы от Рублевского шоссе до Мазиловской улицы, на территории вдоль улицы Ивана Франко и в сквере на пересечении Рублевского шоссе с Малой Филевской улицей. Рабочие в процессе благоустройства заменят асфальтобетонное покрытие дорог и обновят тротуары.

Воздушные провода, как уточнил заммэра, уберут под землю в специальные коллекторы. Вдоль улицы Ивана Франко появится регулярный сад с изгородями из живых туй, цветниками и кустарниками и амфитеатром с деревянными настилами для отдыха.

Пространство около небольшого пруда оформят в стиле японского сада и добавят мостики. Место ожидания городского транспорта напротив метро «Кунцевская» превратят в площадь с арт-объектом в виде фигуры из металлических труб, похожей на ракушку.

Новый небольшой сквер появится и на пересечении Мазиловской и Малой Филевской улиц. В рамках благоустройства оборудуют новые места для парковки, почти 500 фонарей и четыре современные остановки.

Специалисты, как подчеркнул Бирюков, высадят 280 деревьев и почти 2,5 тысячи кустарников. Все работы планируется завершить в 2022 году.