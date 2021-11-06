Эксперт рассказала, как распознать фальшивый благотворительный фонд

Фото: Пресс-служба фонда Важные люди

Благотворительностью, к сожалению, занимаются не только те, кто действительно помогает людям, но и мошенники. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» предупредила основатель и директор фонда «Важные люди» Анастасия Байкина. Она рассказала, по каким признакам можно отличить нечистых на руку благотворителей.

1. Отсутствие учредительной документации — первый признак неблагонадежности фонда. У мошеннических организаций на сайтах нет информации, которая бы освещала деятельность фонда, его устав, цели сборов и трат денег. У них нет свидетельства о регистрации в налоговых органах.

2. Сборы ведутся на карту. Когда фонд собирает деньги на личную банковскую карту, открытую на имя руководителя, — это должно насторожить. Безусловно, карта, открытая на конкретного человека, может быть корпоративной. Но по ней совершенно невозможно проверить, сколько денег пришло в фонд. Организации, которые ведут сборы на карты, а не по банковским реквизитам, часто являются мошенническими.

3. Фонд не прошел проверку. Благотворительные фонды проходят проверку специальными организациями, которые составляют рейтинги, оценивают репутацию и благонадежность. Также этим занимаются банки, с которыми сотрудничает фонд.

4. Фонд не представляют известные персоны. Благонадежность организации можно проверить по медийным лицам в попечительском совете.

5. Фонд не предоставляет ежемесячный отчет о приходе и использовании денежных средств. У организаций, которым можно доверять, есть на сайте раздел, который называется «Отчеты». В нем можно увидеть все обороты фонда, начиная со дня открытия. Каждый месяц организация отчитывается о поступлениях в предыдущем месяце и своих расходах — количестве, суммах оказанной помощи, административных расходах, тратах на рекламу и т. д.

6. На сайте и в социальных сетях фонда нет реальных отзывов благополучателей. Когда фонд-мошенник собирает пожертвования, его руководители либо тратят не всю сумму на помощь, либо не отдают вообще.

7. Фонд не публичен. У благонадежной организации информация о ней со стороны попечителей и друзей открыта. Когда о фонде говорят, он на слуху, о нем знают — это является серьезным показателем благонадежности. Общественное мнение всегда можно проверить по комментариям, например, в инстаграм или на форумах.

8. Фонд замешан в скандалах. Мошеннические организации позволяют себе участвовать публично в скандальных ситуациях, допускают угрозы в адрес конкурентов или благополучателей, открыто участвуют в конфликтах. Если фонд замешан в открытых конфликтах — это тоже тревожный звоночек, который должен насторожить.