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Закрывшийся в купе поезда Москва — Адлер пассажир ранил двух человек

Дарья Чентаева

Происшествия
Закрывшийся в купе поезда Москва — Адлер пассажир ранил двух человек
Фото: moscow-live

Пассажир поезда Москва — Адлер ранил из оружия сотрудника полиции, который пытался уговорить мужчину открыть купе, где тот закрылся. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Ночью 6 ноября в полицию на станции Тула поступило сообщение от начальника поезда дальнего следования о том, что один из пассажиров ведет себя неадекватно и требуется наряд полиции.

— К моменту прибытия на место происшествия сотрудников транспортной полиции мужчина — житель Ставрополя 1977 года рождения — закрылся в купе. Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он произвел выстрел из неустановленного оружия и причинил одному из сотрудников ранение руки, — сообщили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили вагон, всех пассажиров эвакуировали на безопасное расстояние.

Мужчину задержали сотрудники Росгвардии. Его доставили в дежурную часть линейного отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Всего в ходе конфликта были ранены два человека.

— Сначала был ранен полицейский, а росгвардеец обратился к врачу позже. Всего ранено два человека, — добавили в пресс-службе.

В настоящее время раненым оказана необходимая медицинская помощь, их здоровью и жизни ничего не угрожает, передает ТАСС.

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